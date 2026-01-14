國台辦：將及時發布“國共論壇”有關信息

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）有台媒報道，“國共論壇”將在北京登場，國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行新聞發布會上表示，如有這方面的信息，我們會及時發布。



有記者提問說，有台媒報道，“國共論壇”將在北京登場，國民黨高層將前往大陸。可否予以證實？民進黨質疑國民黨通過連續阻擋軍購案來換取“國共論壇”門票，并呼籲國民黨不要配合大陸“統戰”宣傳。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，我們的立場很明確，我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關系和平發展，造福兩岸同胞。如有這方面的信息，我們會及時發布。



朱鳳蓮表示，需要指出的是，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，企圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，不斷造謠污蔑、阻撓破壞正常的兩岸交流交往，煽動“反中抗中”、制造“綠色恐怖”，妄圖欺騙台灣民衆、謀取政治私利。其所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意，嚴重損害台灣同胞切身利益，把台灣推向動蕩不安、兵凶戰危的險境。台灣社會各界對此已表達強烈不滿和堅決反對。

