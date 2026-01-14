惠譽博華：內銀信用穩定　不良貸可控

惠譽博華表示，中國銀行業整體信用展望預計保持穩定。（大公報） 中評社香港1月14日電／惠譽博華發布2026年中國商業銀行信用展望報告。報告指出，在宏觀政策延續積極、流動性合理充裕的背景下，中國銀行業整體信用展望預計保持穩定。其中，國有大型商業銀行及股份制商業銀行憑藉其穩固的基礎與多元的業務，信用狀況尤為穩健，但兩者面臨的挑戰與發展各有不同。



大公報報導，惠譽博華指，國有銀行作為中國金融系統的支柱，憑藉無可比擬的網絡覆蓋、極強的系統重要性以及政府的有力支持，2026年信用展望維持“穩定”。報告特別指出，其“收益與盈利能力”展望已由“承壓”轉為“穩定”，成為一大亮點。



資產質素方面，國有銀行的對公貸款，特別是製造業等領域的貸款質量持續改善。然而，個人貸款部分則因房地產市場調整及居民收入預期影響，不良率面臨上升壓力，但由於佔比相對可控，整體資產質素展望保持穩定。資本水平在財政部注資後更為充裕，流動性亦保持充足，展望均為穩定。



淨息差小幅收窄



股份制銀行方面，憑藉市場化的機制及多元化的業務結構，成功抵禦了部分周期性風險，2026年整體信用展望同樣為“穩定”。其業務正經歷顯著轉型，從過往倚重零售業務，逐步調整為對公業務（特別是製造業及綠色金融）主導，此舉有助優化資產組合及風險分布。



惠譽博華表示，其主要挑戰集中於盈利端。淨息差受資產收益率下行及存款定期化趨勢雙重擠壓，預計將繼續小幅收窄，這將直接考驗銀行的定價能力與成本控制。資產質素整體平穩，房地產領域風險暴露高峰期已過，但零售業務（如信用卡貸款）的風險仍需密切關注。



綜觀2026年，該行指，在積極財政政策與適度寬鬆貨幣政策的支持下，銀行業經營環境預計保持穩定。國有銀行憑藉其先天優勢與政策角色，基礎將進一步夯實。股份制銀行則需憑藉靈活的市場觸覺與業務轉型，在息差受壓的環境中管理風險並尋求增長。