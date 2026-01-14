國台辦：新年伊始兩岸交流熱絡精彩

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行記者會上表示，新年伊始，兩岸各領域交流熱絡精彩。



朱鳳蓮表示，文化交流方面，由中國電影導演協會主辦的第15屆海峽兩岸暨香港電影導演研討會於1月11日至12日在廣州召開，兩岸及港澳近200位電影導演齊聚一堂，圍繞新電影技術浪潮、多元市場下的電影創作等主題展開探討，一致期待加強電影導演的交流，進一步推動電影的合作共創。



朱鳳蓮指出，青年交流方面，1月中下旬，北京、天津、山東、湖北、四川等地相繼舉辦以喜迎春節、冰雪體驗等為主題的兩岸青年交流活動，預計會有一千餘名台灣青年將參加相關活動。



朱鳳蓮說，讀萬卷書，更要行萬里路。新的一年，我們將繼續打開大門，歡迎廣大台灣同胞特別是青少年朋友來大陸，用腳丈量偉大祖國的大好山水，用心感受中華文明的深厚底蘊，用眼觀察大陸各地的發展變化。如果喜歡書本、歌詞裡的文化古韵，就來親眼看看紅墻黛瓦、煙雨江南、禪意古刹；如果熱愛熱情洋溢的體育運動，就來現場觀看“省超”、“村超”；如果好奇人工智能如何改變生活，就來實地感受無人駕駛、看無人機表演甚至體驗無人機農耕；如果偏愛“接地氣”的市井生活，就到各地小巷市集體會最真實的煙火人間和同胞的深情厚誼。



朱鳳蓮說，“我昨天刷到一個視頻，講的是一個台灣女孩說她們一行十人正在去往重慶合川的路上，問網友‘呆呆’現在去吃刨豬湯來不來得及。評論區來自大陸各地的網友都給予非常熱情的推薦和介紹，歡迎他們到大陸各地品嘗殺豬飯、刨豬湯。這種兩岸民眾之間基於同胞情的雙向互動，就是兩岸交流真正的底色。新的一年，我們歡迎更多台灣同胞開啟新的大陸之旅，相信一定會有更多驚喜在等著大家。”

