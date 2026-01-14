研究：慢性腎病篩查意識不足　多管齊下減風險

來源:香港商報 中評社香港1月14日電／香港現時約80萬人患上慢性腎病，患病率為11%，嚴重慢性腎病可導致貧血及骨折，並會惡化為末期腎病。糖尿病與高血壓患者屬高危群組，國際建議高風險患者需每年進行一次慢性腎病篩查，但一項本地研究發現少於三分之一高危患者每年接受檢查，新型藥物如SGLT2抑制劑本地使用率仍未普及。



香港商報報導，環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生表示，一項本地研究成功訪問9902名在新界東公立醫院普通科門診就診的患者，當中有7300多人同時患有糖尿病及高血壓，他們屬於高風險群，需要綜合慢性病管理，並應考慮使用能同時保護腎臟和心血管的藥物。研究發現，每年接受兩項必要腎功能檢查，包括腎絲球過濾率（eGFR）與尿液白蛋白／肌酸酐比值（uACR）的患者比例衹有31.8%。2024年涵蓋27個國家的調查則發現，約八成患者有eGFR檢查結果可供分析，但僅約30%有uACR結果，顯示全球在慢性腎病方面的篩查明顯有很大落差。



黃至生續指，RAAS抑制劑是治療慢性腎病的傳統用藥，主要用作延緩腎功能惡化，但只用RAAS抑制劑仍有顯著殘餘風險，心腎事件與死亡率仍偏高，腎臟併發症殘餘風險可達47.1%。至於SGLT2抑制劑就廣泛適用於不同患者，它可減輕腎臟負荷並保護心血管，具有利尿效果，惟研究顯示本地使用率僅約30%。



而據來自8項臨床試驗的數據顯示，患有糖尿病的腎病人士若使用抑制劑，可減低整體死亡率14%、心衰竭入院風險38%、心臟病死亡率16%和心肌梗塞風險22%。黃至生引述美國糖尿病學會表達，SGLT2抑制劑是第二型糖尿病合併慢性腎病的一線治療方式，值得患者採用。



香港腎科團隊腎病科專科醫生何仲平提到，服用SGLT2有3個副作用，包括尿道發炎、糖尿病酮酸中毒（ketoacidosis）及利尿。他又向患者提供多項控制病情的建議，包括切勿隨便使用其他藥物，包括西藥和中成藥，必須事先要諮詢醫生；飲食方面，患者需要控制蛋白質、鹽分的攝取量，以免令腎臟負荷變重。



何仲平表示，基層醫療署推出的“慢性疾病共同治理先導計劃”設有腎功能檢查，鼓勵市民應及早進行檢查，因為早期治療的成本更低、更有效，有助延緩慢性衰竭出現的時間。