國台辦：兩岸文化交流不存“文化滲透”一說

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）台灣民衆在日常生活中不自覺使用大陸用語，民進黨當局將這一現象上升到“文化滲透”層面。國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行新聞發布會上表示，根源在於民進黨當局上台以來，出於謀“獨”本性，處心積慮操弄“去中國化”，兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節是刻在骨子裡的基因，何來所謂“滲透”？



有記者提問說，民進黨秘書長徐國勇近日稱，台灣民衆在日常生活中不自覺使用大陸用語，可能成為“文化滲透”的起點，并稱要堅守台灣的主體性。也有不少台灣網友因使用大陸用語遭網絡霸淩。請問在推動兩岸交流合作、融合發展的過程中，如何看待民進黨當局將此現象上升到“文化滲透”的敵對情緒？大陸方面將如何應對？



朱鳳蓮指出，我們注意到，近期有台灣甜品店因使用“青提”二字標識“綠葡萄”遭到網絡霸淩，還有百貨店因售賣印有簡體字的作業袋也遭到綠營網軍攻擊。大家想一想，台灣社會為什麼會一再出現這種非理性甚至病態的現象？根源在於民進黨當局上台以來，出於謀“獨”本性，處心積慮操弄“去中國化”，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，蒙蔽誤導台灣民衆，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲。他們強推“台獨”課綱和教材、删除“漢人”表述、在路名上做政治文章，又將台灣民衆日常生活中使用大陸用語渲染為所謂“文化滲透”，甚至與所謂的“堅守台灣主體性”掛鈎，種種做法用心險惡，荒唐可笑。



朱鳳蓮指出，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化是兩岸同胞的最大公約數，兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節是刻在骨子裡的基因，何來所謂“滲透”？民進黨當局以“台獨史觀”割裂中華文化，惡意抹黑兩岸之間正常、自然的文化交流，操弄“文化台獨”、“去中國化”，數典忘祖，不得人心。



朱鳳蓮指出，我們將和台灣同胞一道，持續推進兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展，做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，不斷增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。

