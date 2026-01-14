國台辦：美台貿易協議是美國對台經濟掠奪

國台辦於1月14日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）有知情人士表示，美國接近與台灣達成貿易協議，島內人士質疑民進黨當局是以投資換關稅，會導致半導體精銳產能移往美國，台積電變“美積電”。國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行新聞發布會上表示，所謂的協議是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。



有記者提問說，美國《紐約時報》近日報道稱，有知情人士表示，美國接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。島內人士及輿論紛紛質疑，民進黨當局是以投資換關稅，會導致半導體精銳產能移往美國，台積電變“美積電”。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣“產業抽血”的圖謀。這不僅暴露了“美國優先”的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。



朱鳳蓮指出，民進黨當局面對外部勢力明目張膽的霸淩和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合，將島內核心技術優勢當做向外部勢力獻媚的“投名狀”，在關稅談判中“未談先跪”，在經濟勒索前“打左臉送右臉”，“賣身券”越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民衆長遠利益。

