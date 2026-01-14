國台辦：台灣社會高度認同買武器買不來安全

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月14日電（記者 陳思遠）台民意機構日前再度封殺1.25萬億元新台幣的特別防務預算，國台辦發言人朱鳳蓮1月14日在例行新聞發布會上表示，這些情況折射出台灣社會對買武器買不來“安全”、只會加速把台灣推入險境的高度共識，也反映了台灣民衆對民進黨當局浪費民脂民膏討好外部勢力、養肥外國軍火商的強烈不滿。



有記者提問說，台媒報道，台民意機構日前再度封殺1.25萬億元新台幣的特別防務預算，這是自去年12月以來該草案多次被封殺。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，此前，CGTN面向全球網友所作有關民調顯示，90%受訪者認為民進黨當局加速武裝台灣的行徑已將台灣民衆推向兵凶戰危的險境。島內也有民調顯示超過六成民衆不願自己或家人上戰場。這些情況折射出台灣社會對買武器買不來“安全”、只會加速把台灣推入險境的高度共識，也反映了台灣民衆對民進黨當局浪費民脂民膏討好外部勢力、養肥外國軍火商的強烈不滿。民進黨當局為謀求政黨私利，不斷增加防務預算，大搞“全民皆兵”、鼓噪“戰爭恐慌”，把台灣民衆綁上“台獨”戰車，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，是對台灣民衆安全與利益的現實威脅。

