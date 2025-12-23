韓學者：中韓關係在既有勢頭上再向前一步

1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂北大廳為李在明舉行歡迎儀式。（新華社圖片） 中評社首爾1月15日電（記者 崔銀珍）就李在明總統年初訪華及中韓首腦會談，國家安保戰略研究院首席研究委員朴炳光日前接受了中評社記者採訪。他指出，在鞏固韓美同盟基礎上，新年首場雙邊首腦外交選擇“先訪華、後訪日”，凸顯對華外交重要性提升，並意在推動戰略合作夥伴關係走向“完全正常化”。他強調，韓方就台灣問題明示立場並獲中方積極回應，有助於對潛在爭點進行管控；同時他也看好中韓之間數字科技與科創的合作。朴炳光主張，以更具創造性的方案促朝轉向對話、加強中韓協作，並認為縮小“情感距離”、推動“限韓令”問題緩和，是關係邁向“全面復原”的關鍵環節。



朴炳光認為，此訪傳遞出兩大信號：第一，在2025年通過兩次面對面的韓美首腦會談先行鞏固韓美同盟的基礎上，2026年新年伊始的首次雙邊首腦外交日程選擇“先訪中國、後訪日本”，可視為李在明政府在新年外交起步之際，將對華外交的重要性提升一個層級，並釋放其外交政策走向的信號。第二，在去年11月借慶州APEC首腦會議契機促成韓中首腦會談、從而為雙方“恢復對話”奠定基礎的背景下，此次訪問可評價為：在既有勢頭上再向前一步，重新確認將韓中戰略合作夥伴關係推向“完全正常化”軌道的意志。



“新年1月初舉行韓中首腦會談，體現出李在明總統推動韓中關係改善與發展的強烈意志與戰略性決斷。此次會談一方面著眼於首腦互信的構建；另一方面，從簽署15項合作諒解備忘錄（MOU）亦可看出，兩國交流與合作在多領域得到推進與提升。此外，正如李總統訪華前接受中國媒體採訪時所表明的那樣，韓方就台灣問題明確表達立場，中方亦予以積極回應；雙方由此在一定程度上實現對潛在爭點的管控與緩和，從而減少其演變為今後雙邊關係阻礙的風險，並為關係氛圍轉換提供重要契機——此亦具有積極意義。”朴炳光說。

