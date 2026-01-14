美息不變機會大　英鎊上望1.37

中評社香港1月14日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，雖然美國失業率下降，但美國去年12月新增非農就業人數不及預期，顯示就業市場呆滯。數據公布後，彭博利率期貨顯示，交易員預計美國聯儲局本月減息的概率幾乎為零。投資銀行花旗和巴克萊亦預計，美聯儲利率大機會按兵不動。美匯指數因此受惠，上周五盤中重返99水平之上，並一度升至99.264，創下逾一個月來高位。不過，進入本周以來，受美聯儲主席鮑威爾被美國司法部提起刑事調查所影響，市場憂美聯儲獨立性或可能被削弱，美匯指數迅即回落至98.9水平徘徊。



英倫銀行息口路徑未明



另外，英國最新通脹升幅創下8個月來最低，11月英國整體消費物價指數（CPI）按年升幅由前值3.6%回落至3.2%，按月則下跌0.2%，前值為升0.1%。扣除食品、能源等的核心通脹按年升幅亦放緩至3.2%，二者均低於市場預期。數據公布後，英倫銀行於2025年12月議息會議減息0.25厘，將利率降至3.75厘，為2023年2月以來最低水平。不過，今次會議投票結果顯示，央行貨幣政策委員會以5比4的結果下調利率，投票結果或顯示，委員們對於利率路徑仍有較大分歧。除此之外，央行貨幣政策前瞻暗示，現階段通脹已經足夠降溫，但也不排除進一步採取放寬貨幣政策，但同時警示，隨著利率逐漸接近中性水平，未來減息決策可能將面臨權衡。



英鎊兌美元曾於去年第三季迎來一輪明顯的回調整固，由去年7月1日高位約1.3789震盪回落，先後失守50天及250天線，之後於11月4日約1.301水平築底反彈，於上周高見1.3568，昨日曾回落至1.347水平整固。日線圖技術指標顯示，英鎊兌美元現階段已升穿去年7月以來形成的下降通道軌頂部，14天相對強弱指數RSI暫時未見超買，短線不排除有機會再下一城。若英鎊兌美元能重返並企穩1.35水平，下一高位則為1.37水平。