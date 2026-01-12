《中國評論》月刊第337期內容介紹

第337期《中國評論》月刊2026年1月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港1月15日訊（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第337期《中國評論》月刊2026年1月號已出刊。本期《中國評論》共刊發18篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、經濟等議題。



本期“專題”欄目聚焦美新國安戰略解讀，刊發了《重構與困境：特朗普2.0國家安全戰略解析》《特朗普政府新國家安全戰略中的涉華內容：變化、特點與影響》《特朗普新國家安全戰略的對華認知與政策實質》《美新國家安全戰略：中美“新平衡”論下的台海政策》和《特朗普新國家安全戰略與美國涉台關係新動向》五篇文章。



復旦大學美國研究中心副主任信強，和復旦大學國際關係與公共事務學院博士研究生楊慧慧聯合發表《重構與困境：特朗普2.0國家安全戰略解析》一文。文章指出，新版《國家安全戰略》的出台體現了特朗普2.0時期美國安全戰略的重構以及政策理念的深刻調整，亦即以“美國優先”為指導原則，聚焦核心國家利益，強調經濟與軍事實力、主權自主及盟友責任分擔，旨在長期維護美國的實力優勢和主導地位。未來美國國家安全戰略有可能呈現出戰略收縮、目標聚焦、能力整合與風險管控的總體取向。然而在政策實踐層面，該戰略也必將面臨在優先目標設定、資源配置約束、國內政治制約、盟國配合及國際反制等方面的多重結構性挑戰，從而不可避免地陷入政策實施的困境，進而嚴重影響該戰略的可行性、穩定性與延續性。



在《特朗普政府新國家安全戰略中的涉華內容：變化、特點與影響》一文中，國際關係學院國際政治系講師孫冰岩指出，在2025年《國家安全戰略報告》中，特朗普政府基於“美國優先”理念大幅調整對華戰略與政策表述。新國家安全戰略對中美關係進行重新定位，刪除對華戰略競爭表述，壓縮涉華對抗性議題範圍，聚焦少數關鍵議題與中國的對抗深度，體現出特朗普本人商人交易思維與共和黨建制派傳統反華議程的高度融合。新國家安全戰略對中美關係未來發展產生兼具機遇與風險的“雙刃劍”式影響。若特朗普政府更重視新戰略中的商人交易思維傾向，美國聚焦少數關鍵議題與中國升級對抗極有可能為中美關係實現穩定可控提供機遇。若特朗普政府更重視在少數議題領域升級與中國的對抗，中美關係極可能因兩國在少數議題領域的摩擦升級而出現動盪局面。

