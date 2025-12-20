韓專家語中評：中韓為復原關係營造積極條件

1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。（新華社圖片） 中評社首爾1月15日電（記者 崔銀珍）韓國總統李在明2026年開年即國事訪問中國使得不少目光聚集在東北亞局勢與中韓關係。韓國峨山政策研究院地區研究中心主任李東奎日前接受中評社記者採訪，談論此訪及中韓首腦會談意義時表示，此次會談釋放出推動雙邊關係“復原”的意願，並通過簽署14項MOU等為今後合作營造了積極條件。不過，他也指出，雙方對國際局勢的認知差異亦更趨清晰，折射外部變量叠加下的結構性張力。李東奎強調，新興領域合作不僅在於產出“成果”，亦可在競爭與矛盾並存的結構中發揮一定“緩衝”作用；同時應持續積累哪怕規模不大的合作成果，並以更具可感知性的方式向社會呈現與傳播，使民眾逐步形成切身體驗。



李東奎表示，此次首腦會談距去年11月會談僅隔兩個月即促成，且是2026年新年伊始的首次首腦外交活動。從這一點看，可視為韓中雙方均釋放出推動雙邊關係“復原”的意願。尤其是在本次會談中，兩國圍繞經濟、技術、環境等多個領域簽署了14項MOU，在提升關係回暖預期的同時，也為今後合作營造了積極條件。不過，在一些韓方高度重視的敏感議題上，尚未出現明確進展或實質性共識，圍繞國際局勢的認知差異也得到進一步確認。韓方在會談前後期待中方為改善南北關係、重啟對朝對話提供協助，但相關期待同樣暫未能轉化為可見成果。



此外，若說2025年11月會談中，習近平主席提出加強戰略溝通、深化合作、增進相互理解、強化多邊協作等主張，強調點更多落在雙邊關係的恢復與修復上；那麼在此次會談中，中方則強調“站在歷史正確的一邊”、反對保護主義、踐行“真正的多邊主義”、世界多極化與經濟全球化等議題，這一變化，可能與台海議題牽動下的中日矛盾升溫、美國發布NSS並對台進行大規模軍售、以及馬杜羅被拘捕事件所折射出的NSS戰略取向（強調“西半球安全優先”，並要求韓國、日本在牽制中國方面承擔更多角色與貢獻）的落實意圖相互叠加有關。

