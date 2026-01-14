泰國華社強烈反對美國對台軍售

泰國中華總商會主席林楚欽。受訪者供圖 泰國中國和平統一促進總會會長王志民。受訪者供圖 泰國潮州會館主席徐惠深。受訪者供圖 中評社香港1月14日電／中新網報導，美國日前批准大規模對台軍售，引發了海外華僑華人的強烈憤慨，連日來，泰國的華僑華人也紛紛發聲，表達了堅決反對外部干涉、支持祖國實現完全統一的立場。



泰國中華總商會主席林楚欽表示，近期美國批准對台灣出售大規模進攻性武器，引起總商會同仁的高度關注和強烈憤慨。這是美國赤裸裸地挑起台灣社會對大陸的敵對情緒，企圖製造台海危機，同時借機牟取私利。台灣自古是中國不可分割的一部分，台灣問題不需要、也不允許外人插手干預。



林楚欽說，去年他應邀赴北京參加了紀念台灣光復80周年大會，感受了祖國對台灣回歸的重視，以及各界同胞對台灣回歸的強烈期盼。兩岸同根同源，有著共同的祖先，都是炎黃子孫，理應齊心協力共同去實現中華民族偉大的復興。這不僅是我們海外華人的深切心願，也是全球華夏兒女為之奮鬥的終極目標。



泰國中國和平統一促進總會會長王志民表示，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。“台獨”與台海和平水火不容，美國對台軍售，只會助長“台獨”囂張氣焰，把台灣推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險。任何人、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。美國無論向台灣賣多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。



“本人謹代表泰國潮州會館全體同仁，就近期美國政府宣布對台灣地區進行大規模軍售一事，表達我們最嚴厲的譴責。”泰國潮州會館主席徐惠深表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，“一個中國”原則是國際社會的普遍共識，也是國際關係的基本準則。美國對台軍售，是對中國內政的粗暴干涉，更是對台海地區和平穩定的重大威脅，我們對此表示強烈憤慨和堅決反對。



徐惠深說，泰國潮州會館一貫堅定擁護中國的和平統一方針，矢志不渝地支持祖國為維護核心利益所做的一切努力。我們深信，祖國的完全統一必然實現，中華民族的偉大復興不可阻擋。