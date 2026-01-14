韓政府正考慮恢復韓朝軍事協議

中評社香港1月14日電／韓聯社報導，韓國國家安保室室長魏聖洛14日在記者會上表示，政府正在檢查恢復韓朝《九一九軍事協議》（下稱“軍事協議”）的方案，並就此進行必要的討論。



魏聖洛當天在日本奈良舉行記者會，介紹總統李在明的訪日成果等。被問及政府是否考慮先行恢復韓朝軍事協議時，魏聖落做出如上表述。他表示，恢復該協議是政府政策的基本方向，也是總統下達的指示，政府有關部門正對該事宜進行協調溝通，尚無定論。



有觀點預測，在美國總統特朗普很可能于4月訪華的情況下，政府或在特朗普訪華之際宣佈恢復軍事協議。魏聖落就此表示，政府內部需要就此協調溝通，並對由此舉衍生的問題制定對策，恢復協議尚需時日。



朝鮮人民軍總參謀部發言人和勞動黨中央委員會副部長金與正分別於10日和11日發表聲明，主張韓方無人機進入朝鮮境內。韓國統一部官員12日評價稱，金與正發表談話就意味著韓朝仍有溝通餘地。但金與正同一天夜晚再次發表聲明稱，改善朝韓關係是韓方“癡心妄想”。



對於朝方聲稱韓方無人機越境一事，魏聖落表示，據政府瞭解，這與軍方和政府無關，因此應該考慮民間投放的可能性。向朝投放無人機是違反相關法律和韓國戰爭《停戰協議》的行為，政府理應採取必要措施，並對違反者進行處罰。對於金與正12日夜晚發表的聲明，他評價稱，有觀點認為此事有望成為韓朝關係改善的契機，但情況還未到該階段，應以客觀、冷靜的態度對待問題。