周傑倫澳網跨界揮拍　國籍標示“CHN”

“被音樂耽誤的網球王子”展現球技。(視頻截圖) 中評社香港1月14日電／華語樂壇天王周傑倫（Jay Chou）跨界網壇的處女秀即將登場！他受邀參加澳洲網球公開賽（Australian Open）前哨戰—“一分大滿貫”（One Point Exhibition），比賽將於14日下午4點半開打。



“被音樂耽誤的網球王子”展現球技，眼尖網友發現，周傑倫名字後方的國籍代碼被標示為“CHN”（中國），而非台灣選手在國際體育賽事慣用的“TPE”（中華台北）。



周傑倫近年愛上網球，經常在社群分享自己的練球日常，澳洲網球公開賽官方正式宣布，他將以“選手身分”出戰全新賽事 “一分大滿貫”（One Point Slam），挑戰一球定生死的特別賽制。



“一分大滿貫”（One Point Slam）周傑倫的出賽時間為台灣時間1月14日下午4點30分在墨爾本羅德拉沃中央球場登場，首輪就將迎戰24歲業餘冠軍彼得·約維奇，周傑倫如果能取勝，次輪就將挑戰梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。



從愛看球、打出興趣，到真的站上大滿貫舞台，消息一出，球迷與歌迷立刻沸騰，以下整理觀看時間平台、賽制以及參賽選手介紹！

