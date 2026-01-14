環時：中歐電動車案“軟著陸”彰顯對話含金量

中評社香港1月14日電／環球時報13日發表社評：中歐電動車案“軟著陸”彰顯對話的含金量。社評說，在當前全球地緣政治博弈加劇、保護主義回潮的複雜背景下，中歐關係再次展現韌性。1月12日，中國商務部與歐盟委員會同步宣布了雙方達成的重要共識。歐方正式發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》（以下簡稱《指導文件》），中國電動汽車企業可依據《指導文件》內容提交價格承諾申請。這是在中歐領導人戰略引領下，雙方本著相互尊重的態度，進行了多輪磋商取得的成果。



社評說，這是一次理性務實精神對零和博弈思維的有力糾偏。自歐盟方面啟動調查並公布關稅措施以來，雙邊經貿關係一度面臨嚴峻考驗。但中歐並未任由摩擦滑向惡性循環的深淵，而是堅定落實領導人共識，在世貿組織規則框架下，通過艱苦但富有誠意的專業磋商，成功尋找到替代性解決方案。此次發布的《指導文件》不僅以“價格承諾”的制度安排為中國企業保留了合規的操作路徑，更向全球釋放了清晰信號：在利益交融與競爭並存的時代，只要堅持相互尊重與規則導向，對話協商依然是破解零和博弈困局、維護全球產業鏈供應鏈穩定的根本之道。



規則導向是化解摩擦的基石。此次磋商成果的最大亮點，在於雙方始終堅持在世貿組織規則框架下行事。歐方在《指導文件》中明確承諾，將秉持非歧視原則，對每一項“價格承諾”申請適用相同的法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。中國機電產品進出口商會發表聲明，表示這一重要成果積極回應了包括汽車產業在內的業界高度關切。歐盟中國商會也認為這將“顯著提振市場信心”，為企業在歐經營投資提供更穩定、可預期的環境。市場的積極反應最為真實。過去幾年的不確定性對中歐業界都造成了困擾。價格承諾機制提供了一種可預測的替代方案，避免了貿易成本的驟然飈升和市場渠道的突然斷裂，保障了產業鏈上下游企業的正常商業規劃與運營。



社評說，產業鏈深度互嵌是合作的壓艙石。這場磋商取得的進展，從根本上講，是由中歐經貿關係互利共贏的本質決定的，它是對“去風險”最有力的反駁。中歐電動汽車產業鏈早已形成“你中有我、我中有你”的深度交融格局。中國電動汽車產業的競爭力，源於持續的技術創新和激烈的市場競爭形成的規模與成本優勢。強行“去風險”，割裂的將是歐洲自身從技術創新、消費選擇到能源轉型的完整鏈條，損害的是歐洲企業和民眾的切身利益。《指導文件》特別提到，企業在歐盟的未來投資計劃將被納入評估考量。這一細節耐人尋味，它實際上承認了中國投資和技術對歐洲綠色轉型的積極意義。與其通過關稅築起高墻，不如通過價格承諾機制引導中國企業在歐投資，這既能緩解歐洲對“產能過剩”的焦慮，又能為歐洲帶來就業和技術外溢，是典型的“正和博弈”。

