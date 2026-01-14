富權：民進黨高雄市長初選賴系險勝英系

中評社香港1月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：民進黨高雄市長初選“賴系”險勝“英系”。以下為文章內容。



台灣地區民進黨昨日宣布高雄市長候選人初選民調結果，平均三個民調執行單位的結果後，賴瑞隆以零點六一八八的極為微小差距，小勝邱議瑩，將代表民進黨競選高雄市市長。根據民進黨公布的初選民調結果報告，賴瑞隆在平均三個民調執行單位的“對手對比式”結果中，與國民黨候選人柯志恩相比，有百分之五十五點九九九五的受訪者會選擇賴瑞隆；而邱議瑩則獲得百分之五十五點三八零七的受訪者支持，許智傑、林岱樺的結果平均則分別為百分之五十一點九零二二與百分之五十點五八九六，四人差距僅五點四個百分點。



雖然有四名民進黨在地“立委”投入高雄市長初選，但由於最初民調領先的林岱樺（屬於“正國會”）因涉詐領助理費案而遭檢方起訴，以一百萬元新台幣交保，因而已經基本“出局”。而許智傑與賴瑞隆同屬“新潮流系”，並在初選後期傳出將會與賴瑞隆整合併予以“禮讓”的傳言，因而民進黨高雄市長初選，實質上是在“賴系”的賴瑞隆與“英系”的邱議瑩之間進行。而昨日公佈的結果，是“賴系”險勝“英系”。以此推之，在緊接著進行的台南市長初選民調中，得到賴清德全力支持的“新潮流系立委”林俊憲，也將會壓倒已被“正國會”開除的在地“立委”陳亭妃。倘此，南台灣仍然是以賴清德、陳菊為領袖的“新潮流系”尤其是“南流”的天下。



實際上，賴瑞隆與賴清德的關係密切，屬於政治盟友與派系上下屬的關係，因而被廣泛視為賴清德的嫡系人馬，同時也是民進黨“新潮流系”的核心成員，其政治發展得到賴清德的青睞與支援。在二零二六年高雄市長選舉的民進黨初選中，賴瑞隆是賴清德欽點並重點支持的人選，賴清德公開或私下力挺賴瑞隆。因而島內媒體與評論員均指出，賴瑞隆勝出是“貫徹賴清德的意志”。雖然賴瑞隆僅以不到一個百分點的微弱優勢險勝邱議瑩，但外界普遍認為這背後有賴清德的暗盤操作。而且，賴瑞隆不僅獲得賴清德的支持，也得到前高雄市長陳菊的背書（賴瑞隆被稱為陳菊的“乾兒子”），而陳菊與賴清德同屬民進黨內的“新潮流系”尤其是“南流”的核心人物，三方形成穩固的政治同盟。這種“賴清德＋陳菊”雙重加持，使賴瑞隆在初選中即使是爆發八歲兒子校園“霸凌”醜聞，仍能驚險出線。



高雄市長選舉被視為“二零二八”大選的關鍵指標。若民進黨在高雄或台南任一城市落敗，按黨內慣例，黨主席賴清德恐需請辭。因此，賴清德極力確保親信賴瑞隆代表民進黨出戰高雄，以守住綠營基本盤，鞏固自身領導地位。因而當賴瑞隆因兒子“霸凌”事件陷入政治危機時，一度傳出可能退選，但最終仍在賴清德力保下繼續參選，顯示其政治生命高度依賴賴清德的庇護。因此，賴瑞隆是賴清德在南台灣、特別是高雄地區的重要政治代理人。兩人關係不僅是個人交情，更是派系權力結構的一部分。賴瑞隆的崛起與存續，直接反映賴清德對民進黨地方選舉的掌控力。

