滙豐研究：恒指今年底目標31，000點

中評社香港1月14日電／滙豐環球研究發表亞洲市場投資展望報告，今年焦點放在印度及部分東盟市場，認為不要只關注2025年主導市場的AI概念股看法，該行料中國市場仍是一個“信心故事”（confidence story），如今已有企業盈利增長的支持，該行建議“增持”中國內地、香港、印度及印尼市場；將新加坡與日本市場由“減持”上調至“中性”。



該行指來年“馬年”在中國文化中，馬象徵著活力與速度，代表成功能夠迅速而順利地達成。該行希望亞洲股市亦能如同駿馬般，以活力與速度奔馳向成功。中國市場方面，該行認為市場信心與企業盈利增長是關鍵。2025年雖然盈利疲弱，但市場出現信心行情。今年能否交付盈利並維持穩定的房價至關重要。市場共識預期2026年每股盈利增長14％。



滙豐環球研究重申對恒指至2026年年底目標31，000點，相當於預測今年市盈率13．5倍，料相關成份股今年每股盈利增長10％，潛在升幅17．7％，予“增持”評級；該行下調國指至2026年年底目標，由11，250點降至10，630點，相當於預測今年市盈率12．5倍，料相關成份股今年每股盈利增長10％，潛在升幅15．9％；該行下調富時中國指數至2026年年底目標，由36，770點降至35，000點。