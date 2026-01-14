李家超：冀議員在履行治港的重任中勇於承擔

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會14日舉行首次會議。香港特區行政長官李家超在會議上發言表示，希望議員在履行治港的重任中勇於承擔，在反映民意的過程中為市民提供正確的資訊和事實，過濾錯誤信息，發揮治理者的影響力。他強調，自己樂意聽取意見，希望議員不認同政府的政策時指出問題並提出建議；當政府做得對的時候，亦希望大家公道說出。



香港特區第八屆立法會14日上午在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議。在會議上，香港特區行政長官李家超根據《議事規則》第8（a）條，就香港特別行政區政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係，以及有關大埔宏福苑火災的支援和善後事宜向立法會發言。



李家超在發言中表示，自己重視每一位立法會議員，“所以在一月一日各位議員宣誓後，我特別向大家送上祝福並致辭，這是歷來首次，當時我向大家提及‘三點期盼’，和未來行政立法一起工作的主要‘兩個方面’。”



“三點期盼”是：第一，貫徹行政主導與“愛國者治港”原則相適應的方針，堅持和完善行政主導，確保行政立法良性互動，既互相制衡，又互相配合；第二，議員貫徹和遵守《立法會議員守則》，以國家根本利益和社會整體利益行事，不追求個人政治利益與榮耀；第三，議員既要關心個別的微觀需要，亦要考慮社會整體的宏觀利益；分析問題時，把握好五個系統關係，即全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的五個關係。