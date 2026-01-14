中評鏡頭：立法會首次會議　官員議員齊到場

政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波等與議員交談（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會14日在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議。當天政府提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，特首及主要司局長均出席會議，議員及官員在會議開始前已進入會議廳互相交談、打招呼。



中評社記者在現場看到，香港特區政府政務司司長及副司長、財政司司長及副司長、保安局局長、房屋局局長、發展局局長、民政及青年事務局局長、勞工及福利局局長、教育局局長等均早早進入會議廳，與多位議員交談討論。多位局長也從官員座位區走向議員座位區，與不同議員握手對話。



本屆立法會12日公佈二○二六年會期立法會內務委員會（內會）和財務委員會（財委會）正副主席職位，陳振英及何君堯分別當選內會主席及副主席；吳永嘉及陳克勤分別當選財委會主席及副主席。其中沒有政黨背景的何君堯議員當選內會副主席頗受關注，當天會議開始前，多位議員走向何君堯的座位與其握手、交談。當天何君堯帶了多份材料放於桌面，其中有一本貼滿小便利貼的材料，和一本有密密麻麻手寫筆記的筆記本。



當天多位“新丁”議員首次參會也十分認真，奧運冠軍、議員江旻憓及議員方國珊都全程手寫筆記，頗有“新生上課”的感覺。



首次會議上，由政務司司長動議有關“大埔宏福苑火災後支援及重建工作”的議案，經過約8小時23分鐘的辯論、89位議員發言後，在當天晚間獲得通過。這是本屆立法會第一項通過的議案。



