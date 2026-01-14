大埔火災後支援及重建工作議案獲立法會通過

香港特區第八屆立法會14日舉行首次會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會14日舉行首次會議。會上，由香港特區政府政務司司長動議有關“大埔宏福苑火災後支援及重建工作”的議案，經過約8小時23分鐘的辯論、89位議員發言後，在14日晚間獲得通過。



第八屆立法會14日在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議。政府議案方面，香港特區政府政務司司長提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。議員議案方面，莊豪鋒議員提出一項有關改善大廈維修工程管理的議案。霍啟剛、陳學鋒、鄧家彪和陳曉峰分別就莊豪鋒議員的議案提出修正案。



過約8小時23分鐘的辯論、89位議員發言及多位司局長發言後，有關“大埔宏福苑火災後支援及重建工作”的議案在14日晚間獲得通過。



香港特區政府政務司司長陳國基當晚在立法會會議上就“有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作議案”總結發言時表示，各議員就大埔宏福苑火災後的制度改革和規管工作提出的許多寶貴意見，政府會認真考慮並會繼續就建議改革方案諮詢立法會、業界和相關持份者，確保各項建議措施盡快順利實施。



陳國基表示，大埔宏福苑火災，不僅帶走了寶貴的生命，亦令居民痛失家園，政府一直竭力做好災後支援和重建工作，讓受影響的居民盡快渡過難關。他提到，會善用科技提升消防安全能力，消防處將更廣泛地使用無人機、熱能顯像等先進科技，以提升滅火、救援及預警能力。全面檢視並更新消防人員的個人裝備及其他消防設施，以提升救援效率。並利用大數據和人工智能分析樓宇巡查的數據，以識別和處理潛在的風險。他說，這次火災亦讓我們反思現有制度上的短板，必須盡快更新和優化，讓法規與時並進。