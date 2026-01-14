日媒：高市借高人氣解散眾院為長期執政鋪路

中評社香港1月14日電／日經新聞分析指出，日本首相高市早苗決定在1月23日召集的例行國會開幕之初解散眾議院，目的是儘早鞏固政權基礎。高市內閣支持率持續超過70%，外界普遍期待自民黨能夠增加議席。但如果2026年度預算案的通過時間推遲到4月以後，可能對國民生活造成不利影響，這一風險也隨之存在。



日本官房長官木原稔1月13日出席眾參兩院議院運營委員會理事會，傳達了將於23日召集例行國會的方針。若在1月23日解散眾議院，眾議院選舉最早可能安排為“27日發佈選舉公告、2月8日投票計票”。



選擇在國會開幕之初解散的背景，是內閣支持率持續走高。根據《日本經濟新聞》的輿論調查，高市內閣在2025年12月的支持率為75%，自10月內閣成立以來一直保持在70%以上。高市早苗的領導力以及對經濟政策的高度期待，被認為是支撐高支持率的原因。



一名自民黨高層表示，“通過開幕之初解散舉行眾議院選舉，自民黨議席增加幾乎是板上釘釘的事”。自民黨黨總部在去年秋季曾就若舉行眾議院選舉進行民調，一名閣僚稱“聽說結果並不差”。



日本上一次眾議院解散並舉行大選是在石破茂政權時期的2024年10月，自民黨僅獲得191個議席，比解散前減少了56席。即便加上當時的執政夥伴公明黨，也未能過半，政權因此淪為少數執政。



目前從眾議院議席數看，自民黨與新的合作對象日本維新會合計議席為233席，在465個定額議席中僅略高於半數。維新黨採取的是閣外合作立場，並要求推進削減眾議院定額等改革措施，而這些在自民黨記憶體在較強的慎重乃至反對聲音。



自民黨高層強調“下一次眾議院選舉的目標，是黨單獨取得過半數”。如果議席得以恢復，將更有利於推進“負責任的積極財政”以及安全保障政策。同時也有觀點認為，在2028年夏季參議院選舉之前將不再有大型國政選舉，有利於鋪就長期執政之路。



然而，內閣支持率並無長期維持高位的保證。在野黨可能在例行國會的眾參兩院預算委員會上，就“政治與金錢”、物價上漲對策、中日關係等問題加大對政府的追責力度。如果再預算委員會曝出閣僚醜聞，支持率下滑的風險也隨之增加。



國際形勢的不確定性正在加劇，高市政權有必要儘早穩固國內執政基礎。



圍繞“台灣有事”的國會答辯引發的中日關係惡化，預計仍將持續一段時間。美國總統特朗普對委內瑞拉發動了攻擊，同時也擺出不惜加強對俄制裁的姿態，烏克蘭和平進程的走向同樣難以預料。



在例行國會開幕之初解散眾議院同樣伴隨著風險，政策停滯幾乎不可避免。



高市早苗此前明確表示，將在1月內召開以社會保障改革為主題的國民會議首次會議。若選舉臨近，就附帶給付的稅額抵扣等議題的超黨派深入討論的氛圍勢必受挫。



要在3月底之前通過2026年度預算案及稅制相關法案也將變得困難。預算案若遲遲不能成立，執行也將被推遲。該預算案包含創歷史新高的超過9萬億日元防衛費，用於推進應對中國和俄羅斯的相關計劃。



一名自民黨高層質疑稱，“在預算通過前解散是不合理的”。屆時不得不編制臨時預算，可能對國民生活和地方政府造成影響。



在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎在1月13日的記者會上批評了開幕之初解散的方案，稱“不得不對明顯朝著對經濟不利方向推進事務的做法感到疑問”。



高市早苗在5日的記者會上被問及是否可能在例行國會期間解散眾議院時表示，“讓國民切實感受到高市內閣在應對物價上漲和經濟對策方面的效果非常重要”。



因此，優先選擇選舉而非預算成立的判斷，被批評為與此前的說明相互矛盾。立憲民主黨代表野田佳彥指出，“對於一位主張打造強勁經濟的首相來說，這樣的選擇是否真的妥當，值得商榷”。



高市早苗的人氣能在多大程度上轉化為自民黨的選票，仍難以判斷。日本經濟新聞的調查顯示，自民黨的支持率在12月僅為37%，比內閣支持率低了38個百分點。與已解除聯合執政的公明黨之間，政黨層面的選舉合作目前仍處於空白狀態。



即便自民黨和維新會在眾議院增加議席，參議院不過半的局面也不會改變。執政黨在參議院僅有119席，距離過半仍差6席。經過眾議院選舉後，各黨的力量對比若發生變化，與曾承諾協助預算案成立的國民民主黨等之間的關係，也可能隨之發生變化。