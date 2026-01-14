中國2025年創萬億美元貿易順差

中評社香港1月14日電／儘管面臨美國關稅政策和持續的貿易施壓，中國在2025年的出口表現依然強勁，全年實現創紀錄的萬億美元級貿易順差。



中國海關總署星期三（1月14日）公布的數據顯示，中國2025年全年貿易順差達1.189萬億美元（1.5萬億新元），規模相當於全球前20大經濟體之一沙特阿拉伯的國內生產總值（GDP）。



數據顯示，以美元計價，中國12月出口同比增長6.6%，高於11月的5.9%，也顯著超出路透社調查經濟學家預期的3%。進口同比增長5.7%，較上月的1.9%明顯回升，同樣高於市場預期的0.9%。



從全年走勢看，中國2025年月度出口順差超過1000億美元的月份多達七次，而2024年僅出現一次。這一表現部分受益於人民幣貶值，也顯示儘管美國關稅政策在一定程度上抑制了對美出口，中國整體對全球市場的貿易能力並未受到明顯削弱。



經濟學家預計，中國今年仍將繼續擴大在全球市場的份額。一方面，中國企業加快在海外布局生產基地，以更低關稅進入美歐市場；另一方面，對低端晶片及其他電子產品的強勁需求，也將繼續支撐出口增長。



在房地產長期低迷、內需復甦乏力的背景下，出口成為中國經濟增長的重要支柱。不過，這一創紀錄的貿易順差也可能進一步加劇外部摩擦，部分經濟體對中國的貿易行為、產能過剩以及對關鍵中國商品的高度依賴表示擔憂。