加總理卡尼抵達北京　展開對中國正式訪問

中評社香港1月14日電／加拿大總理卡尼星期三（1月14日）晚乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪華行程。這是卡尼去年3月就任後首次對華正式訪問，也是加拿大總理時隔八年再度訪華。



據央視新聞報導，中國國家主席習近平將會見卡尼，為中加關係進一步改善發展作出新的戰略引領。中國總理李強總理、全國人大常委會委員長趙樂際也將分別同卡尼舉行會談會見，就兩國關係以及共同關心的問題全面、深入交換意見。



央視報導指出，去年以來，在雙方共同努力下，中加關係逐步改善發展。習近平去年10月31日在韓國慶州同卡尼舉行會晤，為兩國關係實現轉圜、恢復和重啟各領域交流合作指明方向。



在啟程前往中國前，卡尼星期三在社交平台X發貼文，表示中國是加拿大的第二大貿易夥伴，也是世界第二大經濟體。加中兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全與繁榮。



本次隨同卡尼訪華的成員包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等領域多位內閣成員。



中國外交部發言人毛寧星期一（12日）在例行記者會上表示，中加關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。北京期待以卡尼此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係轉圜勢頭，更好造福兩國人民。