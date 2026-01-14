中評社香港1月14日電／環球時報－環球網14日發表文章：一面喊“抗中保台”一面喊全面交流，鬼才信！作者：北平鋒。



文章說，民進黨那套“抗中保台”的所謂“神主牌”，2026年開年就應聲崩塌。1月13日，賴清德任命蘇嘉全接掌海基會，假惺惺稱要“助力兩岸健康正面的交流與發展”。面對這套鬼話，台灣網民紛紛留言戳破真相：“垃圾領導的垃圾話！”“賴清德‘正面交流’的含義就是‘全面斬絕’”“一面喊‘抗中保台’，一面喊‘全面交流’，賴清德是精神錯亂了？”“是誰下令停止赴陸旅行團，造成台灣旅行社經營困難的？”“這是2026年第一大笑話！”過去十年，民進黨靠煽動恐懼、製造對立收割選票，更是把“抗中”當護身符，把“保台”當遮羞布。如今，台灣民眾早已不吃這一套。島內超八百萬人聯署彈劾賴清德，就是民意的集體反撲。



台灣問題是中國核心利益中的核心。台灣是中國不可分割的一部分，中國主權一體不可分，“台獨”死路一條，這“三個一”是歷史鐵論，是法理事實，更是14億多中國人民的共同意志。紅線清晰可見，底線從未後退，任何分裂圖謀都注定徒勞。



賴清德的騙術，拙劣得讓人發笑。他以為換個人、改個詞，就能把“台獨”包裝成“交流”，把“分裂”美化成“和平”。可蘇嘉全履歷再光鮮，也遮不住他是民進黨分裂機器產物的本質。賴清德嘴上說著“期許蘇嘉全帶領海基會”“助力兩岸健康正面的交流與發展”，背地裡卻在教科書中删減中國歷史，在媒體上散布“台獨”分裂謬論，在軍事上瘋狂採購武器，把台灣打造成美國遏制中國的前沿陣地。他不是想交流，而是想用交流當煙霧彈、拖延時間，妄圖繼續鼓噪“台獨”分裂聲音。他的這套老把戲，連他們自己人都騙不了，還指望騙過14億多中國人民？民意如潮，浩浩蕩蕩，豈是幾場記者會、幾份新聞稿、幾個小動作能壓制的？



文章說，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心，堅不可摧。每一次“台獨”分裂挑釁，都讓全體中華兒女的統一共識更加凝聚；每一次“倚美謀獨”的拙劣表演，都在加速“台獨”分裂勢力的滅亡。我們有堅實的民意基礎——台灣民眾越來越清楚，和大陸割裂就沒有未來；我們有雄厚的物質基礎——大陸GDP、科技、製造、基建等領域全面發展；我們有壓倒性的實力基礎——陸軍、海軍、空軍、火箭軍、網絡戰力、經濟反制，環環相扣、無懈可擊。台灣問題，早已不是“要不要統一”，而是“什麼時候統一”“以何種方式統一”。民進黨以為靠嘴皮子就能拖延時間，純屬痴人說夢！



文章說，真正的交流，根基是承認“九二共識”、認同兩岸同屬一個中國；關鍵是停止製造對立、停止軍事冒險、停止把台灣綁上美國的戰車。否則，我們反“獨”促統的行動就會越快、越堅決。若執迷不悟、執意分裂，那就等著被歷史清算。鬼才信民進黨那套，我們只信事實，只信實力，只信必然統一、正義必勝的歷史大勢。