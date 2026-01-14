高市內閣支持率62% 不支持率21%

中評社香港1月14日電／NHK的民意調查顯示，表示“支持”高市內閣的受訪者占比為62%，較去年12月的調查下降了2個百分點；而表示“不支持”的受訪者占比為21%，上升了2個百分點。



NHK在截至1月12日的三天時間裡，以全國18歲及以上人群為對象，通過撥打電腦隨機生成的電話和手機號碼的方式實施了民意調查。



本次的調查對象共2834人，其中1213人作出了回答，占比為43%。



調查結果顯示，表示“支持”高市內閣的受訪者占比為62%，比去年12月的調查下降2個百分點；表示“不支持”的受訪者占比為21%，上升2個百分點。



關於支持的理由，回答“具有執行力”的占33%，回答“似乎比其他內閣更好”的占25%，回答“對其政策抱有期待”的占21%。



關於不支持的理由，回答“對政策不抱期待”和“對其人品缺乏信任”的均占25%，回答“覺得其他內閣更好”的占17%。



對於希望高市內閣今年最優先推進的事項，從年齡段來看，回答“應對物價上漲”的在所有年齡段中占比均為最高，在50歲及以上年齡段的受訪者中達到50%左右。回答“與外國人相關政策”的，60歲及以上受訪者中占比不足10%，40至49歲及50至59歲受訪者中占比約為10%，而在未滿40歲的受訪者中占比則達到17%，高於其他年齡段。