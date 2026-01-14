李家超：盡快敲定火災住戶的長遠住宿安排

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會14日舉行首次會議。香港特區行政長官李家超在會議上發言說，特區政府會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定下來。政府會全力投入善後工作，讓受影響的家庭盡早重建生活。



香港特區第八屆立法會14日上午在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議。在會議上，香港特區行政長官李家超根據《議事規則》第8（a）條，就香港特別行政區政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係，以及有關大埔宏福苑火災的支援和善後事宜向立法會發言。



李家超在發言中提到，當前大家都很關心宏福苑火災後的重建和復原。因此，政府在立法會首次會議即提出動議，就善後和復常工作深入討論，和議員一起推動盡快落實長遠住宿安排和其他善後工作，同時政府會在動議中提出開展各領域的改善措施，政府會支持和協助宏福苑火災獨立委員會的全面審視，盡快完成工作，並推行系統性改革。



李家超在發言中就宏福苑火災，政府的過去工作和未來方向作了回顧和展望，並梳理各領域的進度和未來目標，強調盡快落實長遠住宿安排及推動改革。



李家超說，在火災發生後，自己即時帶領政府團隊全速推展各項支援及善後工作，立刻成立三個工作組，包括由政務司司長領導的調查及規管工作組、由政務司副司長領導的緊急支援及募捐工作組，以及由財政司副司長領導的應急住宿安排工作組，全力進行調查、支援及善後工作。