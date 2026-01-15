特朗普惦記格陵蘭稀土　挖不起、也賺不到

特朗普收購格陵蘭開採稀土是“荒謬”的想法。 (資料圖片) 美國總統特朗普自第一任期，就對丹麥屬地格陵蘭心心念念，當中他最覬覦該島的豐富稀土資源。



不過，夢想很美好，現實卻很殘酷。如同委內瑞拉的石油因開採成本高昂，沒有美國能源巨頭願意接手，惹得特朗普氣噗噗。地處北極的格陵蘭，同樣因偏遠的地理劣勢、基礎建設匱乏、人力不足，人員和設備都得從遠方運來的因素，成了虧錢買賣。即使當地一直都歡迎外來投資，企業都在探勘階段就宣布放棄，至今商業稀土礦場依舊掛零。



“懲罰人”的極地環境



美國有線電視新聞網（CNN）如此形容，阻止美國開採格陵蘭礦藏的，並非該島為丹麥所有，而是“懲罰人般的極地環境”。



科技新聞網站“Interesting Engineering”即於13日報導，格陵蘭據信稀土礦藏高達150萬噸，但至今仍無商業稀土礦場，多數項目在探勘階段即喊停。



丹麥地理研究所的經濟地理學家羅沙（Diogo Rosa）一針見血地指出，“最大挑戰當然是地處偏遠”，即使是人口主要聚居的格陵蘭南部，也幾乎沒道路連通，遑論鐵路，這意味著礦業公司須自行重頭蓋起基礎建設。發電廠得自己蓋，技術勞工則要從大老遠用飛機運來。



脆弱的環境則是另一大難題。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的資深研究員施羅德（Patrick Schröder）警告，稀土開採常使用有毒化學物品，以將礦物從岩石分離，對極地生態系構成了威脅。



另外，稀土礦脈經常連同放射性的鈾，這對大力發展旅遊業的格陵蘭，恐怕會刺激敏感的環保與政治議題。

