涉大埔火災　警方拘22人廉政公署拘14人

香港特區政府保安局局長鄧炳強（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月14日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強14日在立法會表示，有關大埔宏福苑火災，警方已經拘捕了22人，其中16人涉嫌“誤殺”，另外六人涉嫌“欺詐”。廉政公署亦以貪污相關罪名拘捕了14人。



第八屆立法會14日在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議。香港特區政府政務司司長提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。香港特區政府保安局局長鄧炳強在立法會會議上就“有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作動議議案”發言時，介紹了保安局和轄下部門與火災有關的工作情況。



鄧炳強表示，由消防處牽頭的跨部門調查專組正全力調查火警和火勢迅速蔓延的原因。另一方面，警方和廉政公署亦已經成立了聯合工作小組，進行全方位的刑事調查。至今，警方已經就火警拘捕了22人，其中16人涉嫌“誤殺”，另外六人涉嫌“欺詐”。另外，警方亦就涉嫌利用火災乘機進行詐騙的案件拘捕了八人，同時全面調查涉嫌行使虛假棚網證明書的相關案件。廉政公署亦以貪污相關罪名拘捕了14人。



鄧炳強表示，特區政府在火災後已經即時成立由其主持的“強化消防安全治理工作組”，並已即時推出具針對性的措施，以及部署中長期方案。