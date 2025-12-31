快評：大陸再提解方　台當局無意打破僵局

朱鳳蓮指出，只要承認體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸兩會就能重啟對話協商機制。 中評社快評／2026年，兩岸關係是逐步走向和解，還是繼續嚴重對立，很大程度上取決於民進黨當局的政策。國台辦發言人朱鳳蓮昨天再次提出恢復兩岸協商對話的解方，台當局則仍然無意打破僵局。



朱鳳蓮14日主持例行新聞發布會，兩次答問時提及兩岸兩會如何能重啟對話協商機制。朱鳳蓮指出，只要承認體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸兩會就能重啟對話協商機制，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道。衹有承認體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。



大陸一再強調，“九二共識”是兩岸關係的定海神針和打破僵局的解方。朱鳳蓮昨天答問，重申了這一點。



在台灣，陸委會昨天引用六祖惠能大師所言“前念著境即煩惱，後念離境即菩提”作回應，要大陸“放下執念”，讓兩岸兩會發揮服務民眾的功能。云云。陸委會引佛經，卻斷了打破兩岸政治僵局之路，逆了要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，用心顯非良善。



需要“放下執念”的，是民進黨當局，是“台獨”執念。事實說明，“台獨”是台灣最大的災禍，一日不除，台海就一天不得安寧；民進黨當局“謀獨”越深，“毀台”越甚；衹有堅決反對、有力遏制“台獨”分裂，台海和平才能得到切實維護，兩岸兩會才能發揮服務民眾的功能。