人民幣料續強　短期挑戰6.89

中評社香港1月15日電／大公報報導，據實德金融集團首席分析師郭啟倫分析，世界銀行發布最新一份環球經濟展望報告，報告指出，全球經濟前景被高度不確定性所籠罩，仍偏向下行。貿易限制措施進一步增多，加劇了貿易政策的不確定性，可能對貿易前景、商業信心及投資構成壓力。此外，股市回調、通脹壓力加劇導致貨幣政策收緊，或主要已發展經濟體債務高企引發政府公債債息上升，都可能導致金融環境大幅收緊。如果股市估值大幅下跌，進而導致風險偏好、消費者及企業信心暴跌，今年全球經濟增長可能比基準預期低0.3個百分點。



然而，世銀亦指出，全球經濟展現出超乎預期的韌性，抵禦貿易體系的重大轉變、政策不確定性的加劇以及地緣政治緊張局勢。這在一定程度上反映出去年貿易商品的囤積，以及市場預期貨幣政策將進一步寬鬆帶來的金融環境改善，這些因素共同支撐了經濟活動。但隨著早期貿易提前結算的結束，以及關稅成本日益轉嫁給消費者，全球經濟增長仍面臨持續的阻力，這給予主要經濟體及貿易商品需求帶來壓力。主要經濟體活動的放緩也將降低全球對能源及工業大宗商品的需求。隨著能源價格的回落，全球整體通脹率預計進一步向各國央行目標靠攏，但各國之間的差異仍較大。



中國經濟跑贏全球



這份展望報告可以被解讀為環球經濟面對憂慮中帶有樂觀的寄望，世銀對於不同國家的經濟增長展望預期，有可能預測到今年有哪些貨幣值得看高一線。世界銀行將2025年中國經濟增長預期從4.5%上調至4.9%，並將中國2026年的經濟增長預測從4%上調至4.4%。縱使世銀對中國今年的經濟增長預期，較去年放慢了0.5個百分點，但相比起世銀預測今年全球經濟增長速度將會放緩至2.6%，中國今年的4.4%經濟增長預期也確實是跑贏大市，對投資者追捧人民幣的意欲應該有進一步推動作用。無獨有偶，離岸人民幣在今年開局以來，已展現出能夠延續從去年10月以來的上升勢頭，投資者有機會持續地吸納人民幣。



最新的數字顯示，中國去年錄得創紀錄的1.2萬億美元貿易順差，這數字應會令市場對中國在出入口貿易的韌性存有憧憬。故此，離岸人民幣在短期內應有力走強，挑戰6.89水平阻力。