DeepSeek一周年，中美AI不同之路

各領域期待下一個“DeepSeek時刻”。 路透社近日報導稱，中國人工智能（AI）初創公司深度求索（DeepSeek）預計將於2月中旬推出其下一代人工智能模型V4，該模型具有強大的編碼能力，表現可能優於美國人工智能公司Anthropic旗下大模型Claude和美國初創公司OpenAI的GPT系列等競爭對手。一年前，DeepSeek發布大模型R1，英國廣播公司（BBC）形容“DeepSeek向世界展示了中國人工智能領域的競爭力”，當時距離OpenAI推出ChatGPT也已兩年。多名接受《環球時報》記者採訪的專家、學者表示，2025年一年時間，中國縮小了與美國在人工智能領域的差距，將一歲的DeepSeek和三歲的ChatGPT作為“時代的切片”，能清晰看到中美站在不同的航道。



“中美大模型跑出兩條主航道”



一年前，日本企業（中國）研究院執行院長陳言忽然發現，自己在中關村融科資訊中心辦公大樓的“鄰居”——中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek火了。電梯經過DeepSeek所在的樓層不再停靠，媒體記者守在樓下等待採訪，緊接著陳言收到大量日本企業想投資這家企業的請求。但陳言告訴《環球時報》記者：“這些日本企業已經錯過了最佳投資時機。以前，1000萬美元的投資可能對中國這類初創公司來說都令人難以置信，但現在即便投資10億美元，可能都難以入局。”



《華爾街日報》等外媒用“令世界震驚”等詞形容DeepSeek R1大模型去年上線後的情形。報導稱，DeepSeek R1僅用兩個月就完成了訓練，成本僅為OpenAI等美國公司所花費金額的一小部分，但效果與OpenAI的ChatGPT和美國科技巨頭Meta的Llama大模型不相上下。而經過2025年這一年發展後，更多的中國大模型公司緊跟最新的人工智能發展步伐，躋身全球大模型第一梯隊。



香港《南華早報》報導稱，根據第三方人工智能模型聚合商OpenRouter和風險投資公司安德森—霍洛維茨最近發布的一份報告，中國的開源人工智能模型占全球人工智能技術使用總量的近30%。中國的開源模式正在贏得世界各地開發者的信任，愛彼迎等美國企業，甚至Meta現在都在使用中國阿里巴巴推出的Qwen大模型。報導引述人工智能研究員兼作家塞巴斯蒂安·拉什卡的話表示，阿里雲Qwen3系列模型與DeepSeek的R1一樣，是2025年最值得關注的開源模型。

