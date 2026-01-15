全球風向轉變　資金爭相湧港

中評社香港1月15日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，過去一年，本港住宅樓市強勢難擋，成交與樓價齊升，市場氣氛明顯回暖。踏入2026年，這股升勢不但沒有放緩，反而更有力度，節節向上。另值得關注的是，工商舖市場在過去一年亦迎來久違的生機。利息回落、借貸成本下降，加上內地經濟逐步企穩，股市暢旺，這些因素共同推動市場進入新周期。



早於去年中，工商舖市場的轉勢已開始浮現。商業擴張活動重新帶動市場的租賃及買賣，例如字節跳動落戶中環IFC，簡街資本預租恒基地產中環新海濱項目第一期逾22.3萬方呎樓面等。近期，富途證券亦擴充辦公室，租用太古廣場4.2萬方呎樓面，並計劃兩年內在港增聘50%職位。這些企業的動作，反映出金融科技與創科企業對香港的信心正在回升，亦象徵著香港作為區域樞紐的吸引力再度提升。



教育產業在過去一年亦成為推動商廈及商舖市場一股不可忽視的新力量。東華學院租用葵湧九龍貿易中心全層物業，科大斥資3.54億元購入統一中心樓面，城市大學更以19.6億元購入又一城四層寫字樓。教育機構成為市場大戶，反映政府推動“留學香港”品牌的政策已開始見效，為商業地產帶來新的需求。



物業資產全面上衝



筆者近期與多位知名商舖投資者交流，明顯感受到市場心態的轉變。一年多前，他們普遍受高息壓力困擾，加上零售市道疲弱，對前景悲觀，只會想著如何盡早沽貨離場。然而時移勢易，利息回落、旅客回流、零售氣氛改善，他們的態度已截然不同。如今不但不再悲觀，甚至開始積極物色“執平貨”的時機與目標。



投資者風向的轉變，將成為2026年市場的主旋律。國際局勢不穩，美國的霸凌搶劫行為令不少投資者對新興小國資產失去信心。反觀香港，背靠祖國，法規完善，資金進出自由、安全穩定，這些都是其他市場難以複製的優勢。全球資金需要出路，而香港正處於經濟由低位回升、息口回落的黃金時期，房地產自然成為最具吸引力的投資選擇。筆者相信，不論住宅、寫字樓或商舖，2026年都將是企穩後上衝的一年，市場表現絕對會全面優於去年。