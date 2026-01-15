斯塔默：X平台偽造色情圖像可恥　不會妥協

斯塔默說，如果X平台不對此採取行動，那麼英國政府會“全力支持”英國通信管理局對其採取行動。 中評社香港1月15日電／英國首相斯塔默14日說，社交媒體平台X的人工智能聊天機器人“格羅克”（Grok）偽造色情圖像，這“令人作嘔”且“可恥”，英國不會對此妥協。



新華社報導，“格羅克”由馬斯克旗下人工智能企業xAI公司開發，內置於馬斯克旗下社交媒體平台X。這一工具已被濫用於生成基於真實人物的虛假性暴露內容，並在X平台上散播，受害者包括眾多女性和未成年人。



英國通信管理局12日發表聲明說，已根據英國《在線安全法》對X平台展開正式調查，以判定該平台是否履行了保護英國民眾免受非法內容侵害的職責，這項調查會作為“最高優先級事項”推進，不排除“在最嚴重情況下”屏蔽X平台的可能。



受到廣泛譴責後，xAI公司日前將“格羅克”的圖像生成和編輯功能更改為僅對付費用戶開放。斯塔默14日稱這一應對措施“糟糕透頂”，並表示英國政府有“絕對決心採取行動”，“我們不會妥協……將採取必要措施”。



斯塔默發表評論後，馬斯克在X平台上發帖稱“不知道‘格羅克’生成過任何未成年人裸照”。