香港新盤去年大手成交1582夥　增13%

去年西貢區錄得最多大手客身影，共涉212夥，全來自SIERRA SEA系列。（大公報） 中評社香港1月15日電／大公報報導，本港樓市自2024年2月全面撤辣，及連串利好消息刺激，神隱多年的“西餅客”重出江湖。據美聯綜合土地註冊處資料，已知一手大手客（即同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位）於2025年共錄得628宗，比2024年555宗上升約13.2%，較撤辣前的2023年僅64宗狂升逾8.8倍；按涉及單位計算，去年一手大手客共涉及約1582個單位，按年增加約12.6%，較2023年144夥急增近10倍。



美聯物業分析師岑頌謙表示，隨著樓市撤辣以及調整400萬元以下物業印花稅階，令細價物業入市成本大減，吸引部分大手客轉向此類市場。據資料顯示，去年一手大手客購入400萬元或以下單位共217夥，按年大升約1.97倍。然而，升幅急勁主要因2024年“基數低”，而即使相關單位去年急升至217夥，但期內整體一手大手客1582夥亦僅佔約13.7%，相關比例相對偏低。



岑頌謙指出，逾400萬至600萬元亦有追捧，去年共錄541夥，為各類價格組別中最多，按年上升約17.1%，相信因近年租金回報率反覆向上，大手客睇中該類物業作長線收租；至於逾600萬至1000萬元單位，按年亦輕微上升約1.3%至465夥。反觀，去年一手大手客涉及逾1000萬元單位則錄339夥，按年跌約8.6%。



西貢區錄最多大手客身影



岑頌謙續稱，去年西貢區錄得最多大手客身影，共掃入212夥，全數來自SIERRA SEA系列；其次啟德區涉及207夥，主要集中維港·雙鑽、啟德海灣、THE HENLEY系列及天璽·天第2期等項目；第三位為黃竹坑／深灣區，共156夥，以滶晨系列為主。