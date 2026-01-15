去年法國死亡人口超過出生人口　二戰後首次

中評社香港1月15日電／法國國家統計與經濟研究所（INSEE）13日發布的數據顯示，法國出現二戰後首次“人口拐點”：2025年出生人數少於死亡人數，這種趨勢令法國社會感到擔憂。



環球時報報導，根據INSEE的統計，2025年法國出生人數僅為64.5萬，死亡人數則達65.1萬。作為歐洲傳統人口結構較強的國家，法國過去曾憑借較高的生育率領跑歐盟國家。在2023年歐盟的生育率排名中，法國以每位女性平均生育1.65個孩子的生育率位居第二，但最新數據顯示，2025年這一數字已降至1.56，為一戰之後的最低水平，更遠低於相關部門預測的1.8。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這說明在歐洲普遍存在的人口老齡化、出生率下降的危機中，法國也未能幸免。



與此同時，法國人均預期壽命在2025年創下新高：女性達到85.9歲，男性為80.3歲；65歲及以上人口占比升至22%，幾乎與20歲以下年輕人持平，人口老齡化程度進一步加深。此外，法國生育意願並不高。法國新聞台採訪的一名女性表示，“相比生孩子寧願把精力放在事業上”，有母親稱，正在猶豫要不要二胎，因為“丈夫工作時獨自帶娃實在太難”。



人口結構的變化趨勢引發了法國人對公共財政和勞動力市場的擔憂。法國審計部門發出警告，未來幾年人口結構變化將把公共開支推向高點。經濟學家克雷維爾則表示：“鑒於上世紀60年代出生的這一代人即將退休，未來幾年法國的勞動力市場緊張、勞動力短缺等問題或將迅速加劇。”CNN也評論稱：“如何應對生育率下滑、緩解老齡化壓力，將成為法國政府未來急需解決的重要課題。”不過，法國國家人口研究所專家皮鬆表示，雖然法國女性生育年齡越來越晚，但法國婚姻數量正在上升，“15年來從未有過如此多的婚姻，這或許是個好消息”。