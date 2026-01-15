國務院黨組會議：防範各類新型腐敗和隱性腐敗

中評社香港1月15日電／國務院總理、黨組書記李強星期三（1月14日）主持召開國務院黨組會議，學習貫徹中共總書記習近平在二十屆中央紀委五次全會上的講話和全會精神，部署進一步推動政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。



據中新社報導，會議稱，國務院黨組和國務院各部門黨組（黨委）要切實把思想和行動統一到習近平講話精神和中央紀委五次全會部署上來，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，進一步增強政治自覺，把全面從嚴治黨的要求貫穿到政府工作各方面全過程。



會議稱，過去一年，國務院黨組和國務院各部門黨組（黨委）認真貫徹黨中央決策部署，扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得新進展。新的一年，要持之以恒強化正風肅紀反腐，採取更加有力有效的舉措，堅定不移推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，為實現“十五五”良好開局提供堅強保障。



會議提出，要突出抓好黨中央決策部署貫徹落實，提高一貫到底的執行力穿透力，樹立和踐行正確政績觀，堅持為人民出政績、以實幹出政績，著力推動高質量發展不斷取得新成效。要突出抓好法規制度建設和執行，增強約束力，把制度的籠子扎得更緊更牢，鏟除腐敗滋生的土壤。要突出抓好風腐同查同治，以釘釘子精神推進作風建設常態化長效化，緊盯腐敗易發多發的重點領域持續深化標本兼治、懲防並舉，防範各類新型腐敗和隱性腐敗。



會議強調，國務院黨組要認真履行全面從嚴治黨政治責任，持續加強政府自身建設，提高行政效能和服務質量。黨組成員要履行好“一崗雙責”，不斷加強黨性修養，始終做到嚴格自律、清正廉潔。



丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中、王小洪、吳政隆、諶貽琴出席。



為期三天的中共中央紀律檢查委員會全體會議星期三閉幕。在部署今年工作時，全會表明要深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。



此外，全會也提出嚴肅查處政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題，深挖細查預期收益、約定代持、政商“旋轉門”等新型腐敗和隱性腐敗，著重查處“關鍵少數”、年輕幹部腐敗，深化受賄行賄一起查，加大跨境腐敗案件查辦力度，配合全國人大常委會制定反跨境腐敗法。