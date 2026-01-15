涉嫌壟斷　中國在線旅遊巨頭攜程被立案調查

攜程成立於1999年，旗下有攜程旅行（Ctrip）、去哪兒網（Qunar.com）、天巡網（Skyscanner）等品牌，是中國最大的線上旅遊平台。 中評社香港1月15日電／中國官方就在線旅遊平台攜程集團涉嫌壟斷行為立案調查，攜程表示會全力配合調查工作。



新華社星期三（1月14日）報導，中國國家市場監督管理總局根據前期核查，依據反壟斷法，對攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。



攜程同時在美國和香港上市，消息出來後，攜程在香港的股價下挫近6.5%。



攜程隨後發文告說，已收到市場監管總局的調查通知，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。文告也強調，公司各項業務均正常運行。



截至去年9月30日的2025年第三季，集團營收規模大約是184億元人民幣（34億新元），住宿預訂貢獻超過四成。



中國經濟學者盤和林接受《聯合早報》採訪時指出，攜程旗下攜程和同程兩家平台加起來市占率超七成。在中國旅遊業下行、酒店航空公司盈利難的背景下，攜程去年第三季取得33.88%的利潤率，“靠的就是壟斷”。



中新社和彭博社的報導分別指出，中國監管機構近幾個月來加大了對在線旅遊平台的審查力度。

