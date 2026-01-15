特朗普被曝希望對伊朗軍事打擊快速且決定性

特朗普（资料图片） 中評社香港1月15日電／美國全國廣播公司新聞台網站14日援引消息人士的話說，美國總統特朗普向其國家安全團隊表示，他希望任何對伊朗的軍事行動均為“快速、決定性打擊”，而不是一場持續數周或數月的持久戰。



報導援引消息人士的話說：“如果特朗普決定採取行動，他希望這是一次決定性的行動。”



新華社援引報導稱，特朗普傾向於對伊朗進行軍事幹預，並於13日向其國家安全團隊“闡明了對伊朗軍事行動所應達成的目標”，而“美國國防部則為此制定了行動方案”，這一方案定於14日提交給特朗普。