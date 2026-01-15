局勢緊張　五角大樓將航母打擊群調往中東方向

中評社香港1月15日電／據美國電視頻道NewsNation當地時間14日報導，一名消息人士向該媒體透露，隨著美國與伊朗之間的緊張局勢升級，五角大樓正將一個航母打擊群從南海調往包括中東地區在內的美國中央司令部責任區。



報導稱，該航母打擊群的調動預計需要約一周時間。



據瞭解，美國中央司令部是美國國防部下屬的一個戰區級聯合作戰司令部，負責範圍包括中東、北非和中亞地區。



俄新社14日援引24小時飛行雷達網站數據報導，一架美軍MQ－4C無人偵察機近日從美國位於阿聯酋境內的一處美軍基地起飛，飛越波斯灣，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。另有一架美軍C－130J“超級大力神”運輸機從卡塔爾起飛。卡塔爾國際媒體辦公室14日發表聲明，證實美軍駐扎在卡塔爾烏代德空軍基地部分人員將撤離，並表示相關舉措是為應對“當前地區緊張局勢”。



近期，伊朗多地發生抗議活動，其間出現騷亂，造成人員傷亡。連日來，美國總統特朗普多次威脅軍事干涉伊朗局勢。特朗普13日在社交媒體上發文稱，他已經取消所有與伊朗官員的會談，並聲稱“支援已在路上”。伊朗方面也在開展外交活動，爭取支持。伊朗常駐聯合國代表團13日在社交平台發帖說，美方圖謀在伊朗進行“政權更迭”，其慣用手段是通過制裁、威脅、策劃動蕩與混亂，為軍事干涉編造借口。