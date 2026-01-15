美國放行H200，映照中國科技自立自強

在當前全球科技競爭與合作交織的複雜背景下，大洋彼岸傳來的一則消息頗具深意。當地時間1月13日，美國政府正式批准英偉達H200人工智能（AI）芯片有條件銷往中國，雖然在安全審查、銷量規模等方面施加了嚴格限定，但這依然被視為中美科技領域互動的微妙信號。有分析認為，華盛頓正在“遏制中國AI能力”與“避免倒逼中國技術躍遷”之間尋求戰略平衡。而這項“權衡利弊”後的政策調整，恰恰是中國科技自立自強成果的生動寫照。



英偉達H200芯片的“有條件放行”，絕非美方突如其來的“善意”。這項決策經過了精致的計算：允許輸華的H200芯片，在性能上落後於其最先進的Blackwell架構產品，意在維持至少“一代”以上的技術代差。同時，政策附帶了複雜的第三方審查和最終用途核查。華盛頓的目標很明確，既要通過對華銷售獲取商業利潤，讓美國企業持續占有中國市場份額；又要通過“次優”技術的限制性供應，拖住中國攻堅先進制程芯片的速度，維持美國在相關行業的長期優勢地位。



截至本報昨晚發稿時，中方尚未對美方此項政策作出正式回應。需要指出的是，英偉達H200芯片出口中國的政策仍然具有歧視性。H200芯片出口審批權完全掌握在美方手中，對出口中國的數量和供應鏈都實施了限制，美國政府還準備“雁過拔毛”地對這項交易收取銷售額25%的費用。最關鍵的是，這套嚴苛的出口體系並未用於美國其他貿易夥伴，而是特定針對中國。也就是說，華盛頓將自身占有優勢的技術“武器化”與“政治化”的做法，並沒有本質改變。



與此同時，我們也看到，之前美國更低算力的芯片都被禁止對華出口，美方這次有條件解禁H200確實是一項重大調整。這是雙方在激烈的競爭博弈中努力管控分歧、維持經貿聯繫的現實映射，也反映出，即便在被華盛頓視為“戰略高地”甚至“必爭之地”的算力與AI領域，違背經濟規律的徹底“脫鈎斷鏈”也注定行不通。產業鏈供應鏈的深度互嵌，是“合作才是最大安全”的生動注腳。



事實反復證明，人為構築科技壁壘，最終結果是反噬自身的創新生態，讓本國企業在封閉中失去活力。美國過去針對中國的芯片“斷供”行為，並未扼殺中國的高科技發展，而是激發了新型舉國體制優勢下的強力攻關。從華為昇騰芯片的迭代，到國產GPU在特定場景的應用突破，再到全產業鏈的補鏈強鏈，中國顯示出強大的研發潛力與清晰的技術迭代路徑。放寬H200出口政策，是美方已從行動上承認：靠“堵”和“封”都已經不足以阻擋中國科技的騰飛。



圍繞H200芯片的這場博弈，驗證了自主創新才是打破封鎖、贏得戰略主動權的唯一正解。近日，DeepSeek和中國高校團隊再發技術論文，“提出了一種繞過GPU內存限制的新模型訓練方法”，或許將為AI發展開辟一條更自主和可持續的全新路徑。時至今日，隨著技術的厚積薄發，中國不再滿足於在別人的賽道上跟跑，而是致力於開辟新的技術路線與產業生態。中國科技的崛起也不僅僅是為了自身的突圍，更是為了打破壟斷，為世界提供差異化發展道路，幫助更多全球南方國家跨越數字鴻溝，共享科技文明成果。



中國科技發展的巨輪，正在駛向自主創新的深藍。對於那些華盛頓鷹派阻撓芯片輸華的噪音與揣測，我們大可不必理會。在“合作”與“自強”的辯證法中，中國已經找到了通往未來的清晰路徑。無論外界“設限”還是“放行”，都無法改變中國科技自強並為世界作貢獻的歷史進程。這也是大國科技應有的氣度與格局。



來源：環球時報