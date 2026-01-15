富權：嘉義縣長初選“英系”扳回一局

中評社香港1月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：嘉義縣長初選“英系”扳回一局。以下為文章內容。



台灣地區民進黨昨日繼續按照原定縣市長初選日程，公布二零二六年嘉義縣長初選民調。“英系”蔡易餘以百分之六十四的民調支持率大幅領先“賴系”黃榮利的百分之三十八，“立委”蔡易餘獲得壓倒性勝利，預計下周將正式獲民進黨中常會提名。前日公佈的高雄市長初選結果，“賴系”賴瑞隆以極小差距險勝“英系”邱議瑩的喜悅無法“繞樑三日”，就被“英系”在嘉義縣扳回一局，而且還是大比數的差距，與“賴系”在高雄市的險勝不可同日而語。如果在今日公佈的台南市長初選民調結果，是如同此前多家民調機構自行公佈的數據，也將是由獲得“非賴系”的陳亭妃高於賴清德力挺的“賴系子弟兵”林俊憲的話，賴清德在民進黨內的權威性將受到較大程度的削弱。



嘉義縣是民進黨傳統票倉（二零二二年翁章梁以近七成得票連任），也是民進黨長期執政的地區，初選勝出者幾乎等同鎖定縣長寶座。不過，在黨內卻存在著派系爭奪。現任縣長翁章梁及前任縣長陳明文，都是屬於“英系”。而賴清德自二零二四年接任黨主席後，力推“賴系子弟兵”佈局地方，在嘉義縣就推出了黃榮利，以挑戰獲得蔡英文及翁章梁、陳明支持的蔡易餘，結果以得票差達二十六個百分點的差距慘敗，顯示賴清德在非嫡系地盤的影響力有限。



實際上，蔡英文雖已卸任黨主席，但“英系”仍具強大地方動員能力。蔡易余獲得現任縣長翁章梁、議長張明達等關鍵人物支持，反映“英系”在南部基層仍有深厚根基。而蔡易餘在領表登記時特意選擇十一時十一分，就是象徵嘉義要創造八個“第一”，亦暗喻要捍衛“英系”在嘉義縣的地盤，延續“英系”在嘉義縣的執政地位。因而這場初選是民進黨內部“英系”與“賴系”在南部縣市的重要對決，此役也被視為賴清德兼任黨主席後首場具指標意義的初選對決，其結果對其領導威信構成隱性挑戰。



在嘉義縣長初選的過程中，蔡易余不但獲得“英系”在地主將翁章梁、張明達等地方實力派的力挺，主打“嘉義隊”形象，而且強調基層服務、農民補貼、偏遠醫療等務實政績。實際上，蔡易餘則因長期深耕嘉義，贏得更多選民信任。



而黃榮利則自稱獲得賴清德支持，從政四十年，批評地方被特定派系壟斷，主張打破“少數人掌控”的政治結構。儘管他有賴清德站台背書，但卻被部分輿論視為“空降”，缺乏扎實的地方經營。因而此次初選民調結果也顯示：在綠營基本盤中，派系標籤已非決定性因素，選民更看重“是否真做事”。



這場初選，在嘉義縣呈現了派系VS民生的對弈。選民用選票表明，比起派系忠誠，更重視實際政績與在地連結。也就是說，民進黨的嘉義縣長初選，不是個人勝負，而是民進黨內“務實路線”對“派系政治”的一次民意檢驗。其結果清晰表明，選民要的是做事的人，不是派系的旗子。而且也是對賴清德提出了預警，“二零二八”大位的“保衛戰”，如果再次祭出“抗中保台”戰略，而忽略民生議題，可能會遭遇“審美疲勞”，其邊際效應將會大減。

