李其澤：特朗普的“威嚇交易”策略極為危險

特朗普正試圖以企業執行長的方式經營世界，把地緣政治簡化為一連串併購與重組。 中評社台中1月19日電（作者 李其澤）從加勒比海的波濤，到北極圈的冰原，再到波斯灣的熱砂，美國特朗普總統在重返白宮後，以極短時間同時點燃三處高度敏感的地緣政治熱點：一月初對委內瑞拉的突襲行動，一月中旬圍繞格陵蘭島的強硬施壓，以及伊朗抗爭潮中反覆釋放“可能動武”的威嚇訊號。乍看之下，這些行動彼此分散、動機各異，但若放在同一張戰略地圖上觀察，便會發現其背後其實遵循著一套高度一致的外交邏輯：不是為了開戰，而是為了以戰爭邊緣逼迫對手與盟友坐上談判桌，將美國的軍事與政治優勢兌換為可立即收割的交易成果。



首先，是對敵對政權的“示範性強制”。委內瑞拉行動之所以震撼，並不僅在於其軍事強度，而在於它所傳遞的訊息：美國不再滿足於制裁與外交孤立，而是準備在西半球直接以硬實力重塑秩序。特朗普政府將委內瑞拉問題重新包裝為毒品、犯罪與邊境安全的延伸，成功把一場高度爭議的跨境行動，轉化為對國內選民而言“合理且必要”的治安措施。這不只是對馬杜羅政權的斬首威懾，更是對域外勢力的警告；美國仍視拉丁美洲為可動用軍事力量重新劃線的勢力範圍。



其次，是對盟友的“交易式施壓”。特朗普對格陵蘭島的強烈興趣，並非單純的領土擴張衝動，而是典型的商業併購思維。在他的計算中，格陵蘭同時意味著稀土資源與北極戰略通道，是一項攸關大國競逐的關鍵資產。問題在於，格陵蘭並非敵國領土，而是北約盟邦丹麥的自治領地；然而特朗普仍選擇跳過傳統外交程序，直接以國安與戰略理由談論“控制權”、“租賃”甚至“不排除武力”。這反映出其外交政策的核心信念：主權可以被量化，同盟可以被重新定價，承諾則是可用來加價或施壓的談判籌碼。此舉雖切中美國在北極戰略上的焦慮，卻也對跨大西洋信任造成實質侵蝕。

