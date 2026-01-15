【
社交平台X：不再容許Grok生成性暴露圖像
http://www.CRNTT.com
2026-01-15 16:24:50
中評社香港1月15日電／美國富商馬斯克旗下社交平台X宣布，不再容許平台內置的人工智能聊天機械人Grok，生成基於真人的偽造性暴露圖像，有關限制適用於所有用戶。
據香港電台報導，X在聲明中表示，對於任何形式涉及未成年人性侵害，以及未經當事人同意的裸露內容等，X平台採取零容忍政策，將會清除相關違規內容，對違規賬號作出相應處置。
歐盟委員會表示，注意到X正採取額外措施，禁止Grok生成女性和兒童的性暴露圖像，將會認真評估這些變化，確保有效保護歐盟公民。
