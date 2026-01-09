中評專訪：中韓關係要穩健推進破半島僵局

1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署合作文件。（新華社圖片） 中評社首爾1月16日電（記者 崔銀珍）就1月初韓國總統李在明總統訪華及中韓關係走向，世宗研究所外交戰略中心高級研究委員鄭載興在接受中評社專訪時表示，兩國關係雖顯“回暖—修復”窗口期，但能否延續，關鍵在於韓方在美中競爭與中日摩擦加劇背景下能否保持足夠的戰略自主性。他強調，韓中關係不宜操之過急、亦不宜抬高期待，應在更大格局下統籌現實制約，在原則框架下穩健推進。鄭載興並指出，破解半島僵局需跳出“朝美對話→南北關係改善”的固有框架，拓寬多元對話渠道；同時探索“韓中+”多邊合作的“加法”，以降低外部因素帶來的不確定性。以下為採訪全文：



中評社記者：韓國總統李在明1月4日起對中國開展4天國事訪問，這是中韓領導人短短兩個月內實現互訪，是在任韓國總統時隔9年再次對中國進行國事訪問，也是中國政府在2026年接待的第一位外國領導人。您認為，此訪傳遞出什麼信號？所帶來的積極意義有哪些？這次中韓領導人會晤是否成為兩國關係的轉折點？



鄭載興：尹錫悅政府時期，在所謂“價值外交”基調下趨於緊張的韓中關係，繼去年11月借慶州APEC契機舉行首腦會談之後，又在短短兩個月內於北京再度會面，本身就具有一定象徵意義。這顯示韓中關係正以不同於以往的方式，呈現出“恢復並邁向正常化”的勢頭。此前一段時間，兩國首腦層面的溝通並不順暢；而此次會談推動首腦交流有所改善、整體氛圍明顯轉暖，這一點值得肯定。



較為積極的部分在於：雙方首腦互動中出現了較為親近的場景(例如使用“小米手機”合影自拍等)；同時，中方也以相對高規格禮遇接待，李強總理、趙樂際委員長等高層人士相繼會見。此外，訪問行程還包括前往上海等具有代表性的城市，並與上海市委書記會面；從韓方觀感來看，這些安排容易使外界形成“中國重視韓國、以較為正式的禮節相待”的印象，頗為令人印象深刻。



不過，接下來的關鍵課題在於：如何把這種回暖氛圍延續下去。當前國際局勢複雜多變，馬杜羅被拘捕事件、俄烏戰爭長期化、台海問題、中日矛盾以及朝鮮問題等交織叠加。在這樣的外部環境下，韓中關係未來如何被有效管理與運作，將成為核心課題。

