需求疲軟　中國新增貸款降至七年最低

中評社香港1月15日電／中國銀行業去年新增貸款規模降至2018年以來最低水平，12月份信貸擴張進一步放緩，反映出借款需求低迷，拖累了經濟增長。



根據彭博社基於中國人民銀行星期四（1月15日）公布的數據計算，12月份金融機構新增人民幣貸款為9080億元人民幣（1677.65億新元），高於經濟學家此前預期的8000億元。



2025年全年新增貸款規模為16.27萬億元。作為衡量信貸投放的廣義指標，社會融資規模12月增加2.2萬億元，高於此前1.9萬億元的預期中值。



中國自2023年初以來一直面臨貸款增速持續放緩的情況，這一趨勢在去年並未出現緩解。



疲弱的消費支出和企業投資將經濟拖入通縮螺旋，企業利潤和勞動者工資受到侵蝕，進而削弱了借貸需求。



另據《證券時報》、澎湃新聞等報導，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾星期四在國新辦新聞發布會上說，根據當前經濟金融形勢需要，人民銀行將先行推出兩方面政策措施，一方面是下調各類結構性貨幣政策工具利率，提高銀行重點領域信貸投放的積極性。另一方面是完善結構性工具，並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。



具體包括下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。各類再貸款一年期利率從目前的1.5%下調到1.25%，其他期限檔次利率同步調整。