記協新聞茶座：以“苦練內功”應對經濟挑戰

中國記協15日在京舉辦新聞茶座（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月16日電（記者 陳思遠）中國記協15日在京舉辦新聞茶座，北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍指出，2026年經濟運行需立足“十五五”規劃中長期框架，當前雖面臨供強需弱、重點領域風險等挑戰，但中國經濟長期向好趨勢未變，可依托“五個必須”經驗與八大重點任務，以改革創新、苦練內功推動經濟穩中向好。



蘇劍圍繞“2025年中共中央經濟工作會議精神解讀”主題，指出2026年是“十五五”規劃開局之年，也是新一輪科技革命和產業變革期，人工智能、商業航天、生物技術等領域進展顯著。同時國際環境的複雜性、嚴峻性與不確定性持續上升，國際貿易體系調整與大國博弈加劇對中國經濟運行構成影響。



針對會議對2026年經濟形勢的判斷，蘇劍表示，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多。在他看來，供強需弱是市場經濟的共性長期問題，會議也明確這些問題多為發展中、轉型中的問題，經過努力可有效解決。而14億人口的市場規模、完整的產業結構、穩定的制度環境與高效的政策執行力，構成了中國經濟長期向好的核心支撐。



關於2026年經濟增長預期目標，蘇劍結合中長期發展目標作出預判。他表示，二十屆四中全會明確2035年人均GDP需達到中等發達國家水平、基本實現社會主義現代化，預計2026年增長目標仍可能設定在5%左右。因此將實施更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。



對於會議提出的“五個必須”重要經驗，蘇劍認為這是對近一年來宏觀經濟運行與調控經驗的精準總結：必須充分挖掘經濟潛能，必須堅持政策支持和改革創新並舉，必須做到既“放得活”又“管得好”，必須堅持投資於物和投資於人緊密結合，必須以苦練內功來應對外部挑戰。

