蘇劍答中評：破解老齡化難題需“投資於人”

北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍回答中評社記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月16日電（記者 陳思遠）在15日中國記協舉辦的新聞茶座上，北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍就如何應對人口老齡化給我國經濟發展帶來的挑戰回答中評社記者提問。他表示，通過擴大內需、科技創新、鼓勵生育及發展銀發經濟等多元舉措，可有效緩解老齡化壓力，並將其轉化為新的經濟增長動力。



蘇劍指出，人口老齡化問題自2013年起已顯現，未來將長期存在，對中國經濟構成顯著挑戰。“老齡化不僅會導致消費需求下降，對經濟需求側形成衝擊，同時也會影響供給側，給經濟運行帶來多重壓力。”他指出，當前我國已出台提高退休年齡等應對措施，以應對養老賬戶等相關問題。



結合中央經濟工作會議強調的“投資於人”與“擴大內需”核心要求，蘇劍提出多維度協同發力思路。在宏觀調控層面，一方面要從擴大內需切入，精準應對老齡化帶來的消費需求下滑；另一方面需聚焦供給側，通過提高勞動生產率、科技創新發展新生產力，對衝老齡化對供給端的衝擊。從“投資於人”的長遠視角出發，蘇劍強調了鼓勵生育的重要性。他認為，少子化與老齡化密切相關，且已成為抑制消費的重要因素，中國家庭在子女身上的投入遠高於成人消費，因此鼓勵生育不僅是人口問題，更是重要的經濟問題，能夠有效擴大內需。



針對銀發經濟發展，蘇劍表示，老年人口增長必然帶來相關需求的提升，這一領域的政策發力空間廣闊。“通過完善政策支持銀髮經濟發展，既能滿足老年人的生活需求、提升其生活質量，同時也能進一步擴大內需，為經濟增長注入新活力。”他說。