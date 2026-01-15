日本立民黨與公明黨將著眼眾院選舉組建新黨

中評社香港1月15日電／共同社報導，日本立憲民主黨黨首野田佳彥與公明黨黨首齊藤鐵夫15日在國會內舉行會談，就組建新黨達成了一致。此舉旨在著眼於很可能在2月8日投計票的眾院選舉，集結中道勢力，對抗保守色彩加強的高市政權。公明黨將退出所有小選區的競選，改為在小選區支持來自立民黨的候選人獲勝。來自公明黨的候選人則將獲得在比例代表名簿中排序靠前的優待。新黨名稱已出現“中道改革”等方案，將在16日敲定。在此前國政選舉中獲得公明黨支援的自民黨必將受到影響。



新黨預計有172名眾議員參加，包括立民黨的148人和公明黨的24人。野田和齊藤將出任聯合黨首。眾院選舉的格局發生變化，新黨與擁有共233名眾議員的自民黨和日本維新會構成的執政黨將展開競爭。自民黨正在討論在此前有公明黨候選人的小選區推出自身的候選人。



野田在會談後向媒體強調組建新黨的意義說，“不是搞豪言壯語的政治，而是紮根于國民生活，推出從根本上改善生活的現實性政策，必須凝聚這樣的力量”，明確擺出了與政權抗衡的姿態。他強調為了讓中道勢力佔據政治中心，將把此次眾院選舉打造成政界重組的里程碑。齊藤也指出：“在政治右傾化顯現的形勢下，集結中道勢力很重要。”



立民黨呼籲國民民主黨也加入，但黨首玉木雄一郎告訴媒體稱“不會參加。這是極其模糊不清的中道”，對加入持否定看法。



為了組建新黨，立民與公明兩黨的眾議員將於近期退黨。兩黨當前將繼續存在，參議員和地方議員等會留在黨內。



公明黨去年10月退出執政聯盟後一直呼籲集結中道勢力。立民黨也展現了與公明黨合作的意願。隨著首相高市早苗基本決定在本月23日召集的例行國會伊始解散眾院，組建新黨的勢頭升溫。