全球民調揭示特朗普讓中國再偉大

最新全球民調發現，特朗普所作所為削弱了美國在全球的聲譽，提昇了中國在全球的影響力 中評社華盛頓1月15日電（記者 余東暉）雖然特朗普捲土重來打著“讓美國再偉大”的旗號，但最新全球民調發現，過去一年特朗普的所作所為，以及中國的應對之道，讓世界上更多人相信，中國的全球影響力將持續增長，更多國家更多人將中國視為盟友或必要的合作夥伴。專家指出，特朗普是“讓中國再偉大”，而不是“讓美國再偉大”。



歐洲對外關係委員會（ECFR）和牛津大學“變化世界中的歐洲”研究項目於2025年11月面向21個國家和地區的25949名受訪者進行的最新民意調查發現了上述現象。牛津大學歐洲研究榮譽退休教授蒂莫西·阿什、索非亞自由戰略中心主席伊萬·克拉斯特夫、歐洲對外關係委員會聯合創始人馬克·倫納德聯合撰寫的民調研究報告，其主題是“特朗普如何讓中國再次偉大——這對歐洲意味著什麼？”



報告指出，特朗普回歸一年後，全球許多人認為中國即將變得更加強大。甚至在特朗普戲劇性地干預委內瑞拉之前，他咄咄逼人的“美國優先”政策就已經促使人們更加親近中國。特朗普對自由國際秩序的否定讓人們有理由與北京建立更緊密的聯繫，因為他們不再覺得有必要屈從於美國主導的聯盟體系。與此同時，西方在可預見的未來似乎已失去地緣政治影響力。美國的傳統敵人對美國的恐懼已不如以往，而盟友們如今卻擔心自己會成為美國掠奪性勢力的犧牲品。



民調結果顯示，世界似乎更加開放地接納中國；或者至少不再害怕中國。這一轉變與中國對全球地緣政治的主流解讀相符。中國應對“百年未遇之大變局”和美國霸權的方式是與其他國家合作，通過賦予非西方國家更多話語權來“實現國際關係民主化”。在全球秩序下，公眾感到他們的國家比以往任何時候都更自由地選擇盟友。