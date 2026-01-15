韓國安負責人回顧薩德風波：中韓需互相體諒

中評社香港1月15日電／韓聯社報導，韓國國家安保室室長魏聖洛15日回顧“薩德”風波表示，雙方需要設身處地，互相體諒。



魏聖洛當天下午做客韓聯社TV一檔節目時表示，我認為雙方都從“薩德”風波中汲取了教訓。韓方在部署“薩德”反導系統時應該更積極地向中方說明韓方當時的處境，即在朝方核導形勢日趨嚴峻的情況下，韓方不得不引進該“防禦系統”來維護國家安全。而中方當時對韓國安全情況的瞭解也不夠深入。由於雙方當時都未能做出合理應對，兩地輿情逐漸惡化，進而導致仇恨情緒擴散。總之，雙方應該設身處地，互相體諒。



對於韓日關係，魏聖洛評價認為，當前韓日領導人的關係比金大中總統和小淵惠三首相之間的關係還要親近。就中日矛盾，他說，韓方不宜出面斡旋，韓中、韓日、中日關係應朝著互相合作的方向發展。



部分意見提出，魏聖洛和統一部長官鄭東泳在應對朝鮮主張“韓方無人機侵朝”的問題上步調不一致。魏聖洛就此表示不以為然，稱雙方立場並無很大差異。他特別指出，自己的發言並沒有針對鄭東泳，政府方面將進行協調並做總結。



13日，統一部一名官員就朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正涉無人機談話表示，會有韓朝緊張關係得到緩解和韓朝進行溝通的餘地。鄭東泳14日上午就金與正要求韓方道歉一事表示，相關調查結果出爐後韓方將採取相應措施。然而，魏聖洛同日下午表示，部分人士樂觀展望前景，認為韓朝關係或以此為契機得到改善，但當前韓朝關係並未成熟到這一步，我們需要以冷靜、淡定的態度做好分內事務。